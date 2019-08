Al-Hol, está ubicado en la región kurda de Siria conocida como Rojava, y la mayoría de las personas que se encuentran allí fueron apresadas en la ciudad de Baghouz, que es donde los líderes del ISIS habían refugiado a sus familias. El campamento está controlado por gente muy convencida que reafirma su ideología en el encierro. "Rezamos permanentemente para que regrese el califato. Acá nos matan de hambre. Si no fuera por los ataques aéreos a nuestros campamentos que matan a nuestros hijos no hubiéramos dejado el califato" dijo una de las mujeres entrevistadas que se negó a dar su identidad. "Y aquí vamos a mantener las costumbres y modos de vida que nos enseñó nuestro líder. Fuimos y seguiremos siendo miembros del califato". Y cuando se le preguntó sobre las atrocidades ocurridas en las zonas ocupadas por los jihadistas dijo: "Por supuesto que hubo decapitaciones, ¿por qué debería mentir? Todo se basa en el Corán y las reglas de Dios". Cuando las interrogaron por el genocidio de la minoría Yazidi, las mujeres gritaron al unísono: "¡Adoradores del diablo!". Y una de ellas agregó: "Si no se convierten al Islam y no se vuelven musulmanes como nosotros y adoran a Dios, entonces se lo merecen". Sobre el uso de las mujeres yazidíes como esclavas sexuales, aseguran no saber nada. Insisten en que todo fue mejor en lo que llaman "al-dawla", el estado. "Allí, una mujer caminaría con la cabeza bien alta y un hombre bajaría los ojos", dice una mujer siria. "Aquí, es todo lo contrario". Y todas se quejan de que el campamento está lleno de infieles, principalmente los guardias. "Hay música inspirada por el diablo, kurdos -hombres y mujeres- visten ropa ajustada y fuman. Los hombres acosan a las mujeres", dicen.