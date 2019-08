Hasta hace un siglo, este tipo de transacciones no eran inusuales: EE.UU. compró el territorio de Luisiana a Francia por USD15 millones en 1803 y Andrew Johnson es recordado como el presidente que supervisó la compra de Alaska a Rusia en 1867. Incluso hay un precedente que involucra a Dinamarca. El gobierno de Copenhague vendió lo que ahora se conoce como las Islas Vírgenes de EE.UU. en 1917. De hecho, hay muchos otras islas puestas a la venta, pero suelen ser más pequeñas y ubicadas en climas más cálidos. No obstante, como señala la BBC, Joseph Blocher de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke escribió en 2012 que "el mercado de territorios soberanos parece haberse secado", ya que "no parecen estar a la venta".