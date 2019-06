El Mossad, se sabe, no usa portavoces. Pero, al parecer, los escritorios en los simposios funcionan para atraer a posibles nuevos agentes y al público en general, al igual que los rompecabezas en internet y la página de Facebook. “Si no fuera así, no estaríamos hablando de eso”, dice el profesor Shlomo Shpiro, de la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad israelí Bar-Ilan.