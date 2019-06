Con los Juegos Olímpicos de 2012 en todo su esplendor, Boris fue reelecto para un segundo mandato. Otra vez, una administración aceptable del presupuesto y muchas controversias. En China se presentó en bermudas a un acto oficial, en Indonesia dijo que las jóvenes de ese país iban a la universidad para conseguir marido y de las musulmanas, que con sus atuendos se parecían a una caja del correo. Poco antes de terminar su mandato, en 2016, se presentó nuevamente como candidato al Parlamento y aseguró una banca para seguir influyendo dentro del partido. Cuando el primer ministro David Cameron cometió el fabuloso error de llamar a un referéndum para decidir si Gran Bretaña dejaba la Unión Europea, de inmediato se convirtió en uno de los líderes del Brexit. Se unió a Nigel Farage del partido UKIP e hicieron una campaña en nombre del Leave Vote. "Después de treinta años de escribir sobre esto, ahora realmente tengo la oportunidad de hacer algo concreto", dijo Johnson al scrum de periodistas que lo esperaba cada mañana en la puerta de su casa. De esa manera se ponía al frente de una campaña que no tenía candidato ni organización. Mientras Cameron y sus leales ministros presentaban estudios en los que advertían sobre los riesgos económicos y políticos del Brexit, Johnson y su pandilla recorrían el país en un autobús de color rojo brillante, agitando espárragos para promover la agricultura británica y prometiendo ahorrar al Estado trescientos cincuenta millones de libras por semana del dinero que se entrega como contribución a la Unión Europea. Sus años en Bruselas le permitían a Johnson lanzar datos -que nadie podía corroborar inmediatamente y que con el tiempo resultaron en su mayoría falsos- justificando el Brexit e incentivando la flema imperialista y nacionalista británica. Cuando Barack Obama dijo que el Brexit provocaría una debacle económica para Gran Bretaña y los negocios con Estados Unidos, Johnson escribió una columna en la que aseguró que esa posición se debía a "la parte keniata del presidente (su padre era nacido en Kenia) y su antipatía ancestral del Imperio Británico". Y proclamó la jornada del referéndum como "el día de la real independencia de Gran Bretaña". Contra toda lógica política, el 23 de junio de 2016 ganó el Leave/Brexit por 51,9% contra 48,1%. Cameron renunció de inmediato y todos apostaban por Johnson como nuevo primer ministro. Pero, no por primera vez, cuando fue confrontado con algo que él quería desesperadamente, Johnson perdió el enfoque. El día después del acontecimiento más trascendental en la política británica en décadas, Johnson se fue al campo para jugar al cricket con el noveno conde de Spencer y descansar por varios días. Cuando regresó a Londres, su candidatura ya estaba herida de muerte. Le había ganado de mano la más moderada Theresa May, quien al asumir le dio el prestigioso cargo de Foreign Secretary, la cancillería. Paseó su rutilante cabellera amarilla por todo el mundo y siguió diciendo unas cuantas barbaridades ante dignatarios extranjeros, pero nada tan grave como para perder el puesto. Terminó renunciando antes de que se hundiera el bote de Theresa May. Cuando la primera ministro tiró la toalla mientras contenía el llanto, admitiendo que no había podido hacer nada para una salida negociada y ordenada de la Unión Europea, Johnson supo que ésta era una nueva oportunidad. Se presentó como candidato a liderar a los Tories (conservadores) y ser el nuevo Primer Ministro. Todo indica que su cabellera rubia ahora desfilará por la famosa casa del 10 Downing St. y que logrará, por las buenas o por las malas, su sueño de tomarse otra revancha con los burócratas de Bruselas que tanto odia.