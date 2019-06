Pero la Universidad Al-Azhar,considerada por la mayoría de los musulmanes suníes como la escuela más prestigiosa, salió a desmentir que su gran jeque hubiese querido amparar la violencia contra las mujeres. En un comunicado, la organización dijo que "golpear a la esposa se ha convertido en una algo que causa daño psicológico y se refleja negativamente en la familia." Según Al Azhar, el jeque no intentó justificar la violencia contra la mujeres utilizando el Corán, porque el texto sagrado musulmán en realidad no avala la violencia entre un marido y esposa. "El intelectual de Makkah, Ibn Atta, fue uno de los primeros que se negó a golpear (a su esposa) y no lo consideró contrario a lo que se dijo en el Sagrado Corán", explicó la institución.