México Deportes

Periodistas se enganchan en discusión sobre la incorporación de Rafa Márquez como técnico de México: “Bajito nivel de educación”

La discusión entre Santibáñez y Córdova ejemplifica el tono que ha tomado la conversación pública sobre la incorporación de “El Káiser”

Guardar
Google icon
Soccer Football - International Friendly - Mexico v Ecuador - Akron Stadium, Guadalajara, Mexico - October 14, 2025 Mexico technical assistant Rafael Marquez reacts REUTERS/Eloisa Sanchez
Ivar Sisniega ratificó a Rafa Márquez como futuro entrenador de la Selección Mexicana (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El nombramiento de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana ha desatado un intenso debate en redes sociales, donde periodistas y aficionados han manifestado opiniones encontradas sobre su idoneidad para el cargo.

La polémica se encendió en X (antes Twitter), cuando el periodista Álvaro Cruz Santibáñez defendió la elección de Márquez frente a quienes cuestionan su experiencia. Santibáñez afirmó que quienes dudan de la capacidad del nuevo director técnico por no haber dirigido en primera división “no saben de futbol”, y calificó estas opiniones como de “bajito nivel”.

PUBLICIDAD

En la misma conversación digital, Carlos Córdova respondió de manera crítica, enfocando su comentario en la personalidad de Márquez. “Y también bajito nivel de educación de Rafa Márquez. Triste que lo que ha brindado en la cancha, no lo tenga como persona”, señaló el periodista, recordando además un viaje en el que, según él, pudo comprobar su percepción del exjugador.

La discusión entre Santibáñez y Córdova ejemplifica el tono que ha tomado la conversación pública: mientras uno defiende que el conocimiento futbolístico va más allá de la experiencia en la liga local, el otro cuestiona los valores personales del nuevo entrenador.

PUBLICIDAD

El nombramiento de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana ha desatado un intenso debate en redes sociales (captura de pantalla)
El nombramiento de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana ha desatado un intenso debate en redes sociales (captura de pantalla)

La trayectoria de Rafa como entrenador

El paso de Rafa por el fútbol base español marcó el inicio de su carrera en los banquillos. Tras iniciarse como técnico del Cadete A del Real Alcalá durante 2020 y 2021, compaginó su labor en el terreno de juego con la obtención de la licencia UEFA Pro, requisito indispensable para dirigir en el máximo nivel europeo.

Más tarde, asumió la dirección del FC Barcelona Atlètic, filial blaugrana en la Primera División RFEF. Durante sus dos temporadas al mando, el exjugador clasificó al equipo catalán a los playoffs de ascenso en su primer año, afianzando su perfil de entrenador emergente con proyección internacional.

Javier Aguirre dejará su lugar como entrenador de México a Rafa Márquez (REUTERS)
Javier Aguirre dejará su lugar como entrenador de México a Rafa Márquez (REUTERS)

La trayectoria de Márquez ha estado marcada por una rápida evolución: tras su paso por el fútbol formativo en España, dio el salto al fútbol profesional con el filial del Barcelona y, posteriormente, se integró al cuerpo técnico de la Selección Mexicana, primero como asistente y luego como entrenador principal.

¿Cuándo debutará Márquez como entrenador de México?

Aunque no se ha confirmado el día exacto para el debut de Márquez como seleccionador principal, se prevé que la transición se formalice durante la próxima Fecha FIFA, programada del 21 de septiembre al 6 de octubre. Durante ese lapso, las selecciones nacionales podrán disputar hasta cuatro encuentros, sean oficiales o amistosos.

Soccer Football - Friendly international - Mexico v Valencia - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - October 12, 2024 Mexico coach Javier Aguirre and assistant coach Rafael Marquez REUTERS/Henry Romero
Rafa Márquez será el director técnico de la Selección Mexicana para el proceso mundialista 2030 (REUTERS/Henry Romero)

Esta decisión surge tras la expectativa generada por la salida de Aguirre, quien concluyó su ciclo luego de la reciente eliminación. La Federación Mexicana de Futbol todavía no ha publicado el calendario de la nueva etapa, aunque Márquez será responsable de conducir el siguiente ciclo competitivo.

Temas Relacionados

Rafa MárquezSelección de MéxicoSelección Mexicanamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así será el Pumas Fan Fest 2026 con lucha libre, trofeos y sorpresas para aficionados

Pumas organizará una jornada especial en el Estadio Olímpico Universitario con partido amistoso, lucha libre, convivencia con Goyo y Goya, presentación de planteles y actividades para niñas y niños

Así será el Pumas Fan Fest 2026 con lucha libre, trofeos y sorpresas para aficionados

Quién es Landon Zúñiga, el posible fichaje de Chivas para el Apertura 2026 proveniente de la MLS

El conjunto rojiblanco quiere regresar a las instancias finales del campeonato y buscará repetir sus buenas actuaciones de la mano de los futbolistas de padres mexicanos

Quién es Landon Zúñiga, el posible fichaje de Chivas para el Apertura 2026 proveniente de la MLS

Haaland ya tiene su corrido duranguense: así suena la canción mexicana dedicada al goleador

El furor por el delantero noruego ha llegado a nuestro país y, en su honor, la canción más viral del Androide ya tiene su primera adaptación en México

Haaland ya tiene su corrido duranguense: así suena la canción mexicana dedicada al goleador

CMLL revela más nombres para el Grand Prix Internacional 2026: así van los equipos de México y Extranjeros

Figuras de AEW, NJPW, MLW y RevPro formarán parte del conjunto extranjero que enfrentará a los representantes mexicanos en la Arena México

CMLL revela más nombres para el Grand Prix Internacional 2026: así van los equipos de México y Extranjeros

Entre lágrimas y un abrazo, pequeño fan se reúne con Isaac del Toro en el Tour de Francia | VIDEO

La escena quedó captada por los asistentes al prestigioso evento dejando ver la humildad del ciclista mexicano

Entre lágrimas y un abrazo, pequeño fan se reúne con Isaac del Toro en el Tour de Francia | VIDEO
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de julio: colectivos trans chocan con autoridades frente a Segob y llevan protesta a Paseo de la Reforma

Las pistas que apuntan a que El Jando sería el piloto que llevó a El Mayo Zambada a EEUU

UIF y CONDUSEF revisarán transferencias de usuarios por posible lavado de dinero: firman acuerdo

Así han participado los mexicanos en la guerra de Ucrania-Rusia: desde sicarios del CJNG a militares

Marina arma operativo e incauta 20 kilos de explosivo y un arsenal en Sinaloa: rescatan a victima del crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

¿Cuándo sale el videojuego de Los Polinesios? La sorpresa con la que celebran sus 15 años

¿Cuándo sale el videojuego de Los Polinesios? La sorpresa con la que celebran sus 15 años

Diego Boneta reacciona a las declaraciones de Renata Notni tras su separación: “Tomé la decisión correcta”

¿Qué hará Fátima Bosch después de su reinado? La actual Miss Universo lo cuenta todo

Pedro Sola: de dichos de matar perros a promover la gordofobia, 30 años de una polémica carrera

El Charro González: el embajador de la cultura mexicana que se robó los reflectores del Mundial 2026

DEPORTES

Así será el Pumas Fan Fest 2026 con lucha libre, trofeos y sorpresas para aficionados

Así será el Pumas Fan Fest 2026 con lucha libre, trofeos y sorpresas para aficionados

Quién es Landon Zúñiga, el posible fichaje de Chivas para el Apertura 2026 proveniente de la MLS

Haaland ya tiene su corrido duranguense: así suena la canción mexicana dedicada al goleador

CMLL revela más nombres para el Grand Prix Internacional 2026: así van los equipos de México y Extranjeros

Entre lágrimas y un abrazo, pequeño fan se reúne con Isaac del Toro en el Tour de Francia | VIDEO