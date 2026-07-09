Periodistas se enganchan en discusión sobre la incorporación de Rafa Márquez como técnico de México: “Bajito nivel de educación”

Ivar Sisniega ratificó a Rafa Márquez como futuro entrenador de la Selección Mexicana (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El nombramiento de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana ha desatado un intenso debate en redes sociales, donde periodistas y aficionados han manifestado opiniones encontradas sobre su idoneidad para el cargo.

La polémica se encendió en X (antes Twitter), cuando el periodista Álvaro Cruz Santibáñez defendió la elección de Márquez frente a quienes cuestionan su experiencia. Santibáñez afirmó que quienes dudan de la capacidad del nuevo director técnico por no haber dirigido en primera división “no saben de futbol”, y calificó estas opiniones como de “bajito nivel”.

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En la misma conversación digital, Carlos Córdova respondió de manera crítica, enfocando su comentario en la personalidad de Márquez. “Y también bajito nivel de educación de Rafa Márquez. Triste que lo que ha brindado en la cancha, no lo tenga como persona”, señaló el periodista, recordando además un viaje en el que, según él, pudo comprobar su percepción del exjugador.

La discusión entre Santibáñez y Córdova ejemplifica el tono que ha tomado la conversación pública: mientras uno defiende que el conocimiento futbolístico va más allá de la experiencia en la liga local, el otro cuestiona los valores personales del nuevo entrenador.

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El nombramiento de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana ha desatado un intenso debate en redes sociales (captura de pantalla)

La trayectoria de Rafa como entrenador

El paso de Rafa por el fútbol base español marcó el inicio de su carrera en los banquillos. Tras iniciarse como técnico del Cadete A del Real Alcalá durante 2020 y 2021, compaginó su labor en el terreno de juego con la obtención de la licencia UEFA Pro, requisito indispensable para dirigir en el máximo nivel europeo.

Más tarde, asumió la dirección del FC Barcelona Atlètic, filial blaugrana en la Primera División RFEF. Durante sus dos temporadas al mando, el exjugador clasificó al equipo catalán a los playoffs de ascenso en su primer año, afianzando su perfil de entrenador emergente con proyección internacional.

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Javier Aguirre dejará su lugar como entrenador de México a Rafa Márquez (REUTERS)

La trayectoria de Márquez ha estado marcada por una rápida evolución: tras su paso por el fútbol formativo en España, dio el salto al fútbol profesional con el filial del Barcelona y, posteriormente, se integró al cuerpo técnico de la Selección Mexicana, primero como asistente y luego como entrenador principal.

¿Cuándo debutará Márquez como entrenador de México?

Aunque no se ha confirmado el día exacto para el debut de Márquez como seleccionador principal, se prevé que la transición se formalice durante la próxima Fecha FIFA, programada del 21 de septiembre al 6 de octubre. Durante ese lapso, las selecciones nacionales podrán disputar hasta cuatro encuentros, sean oficiales o amistosos.

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Rafa Márquez será el director técnico de la Selección Mexicana para el proceso mundialista 2030 (REUTERS/Henry Romero)

Esta decisión surge tras la expectativa generada por la salida de Aguirre, quien concluyó su ciclo luego de la reciente eliminación. La Federación Mexicana de Futbol todavía no ha publicado el calendario de la nueva etapa, aunque Márquez será responsable de conducir el siguiente ciclo competitivo.