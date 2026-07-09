Así será el Pumas Fan Fest 2026 con lucha libre, trofeos y sorpresas para aficionados

(Ilustración: Jesús Aviles)

El Club Universidad Nacional volverá a reunir a su afición en el Pumas Fan Fest 2026, una celebración que marcará el inicio de la temporada 2026-2027 para los auriazules y que contará con un partido amistoso ante el América de Cali, actividades familiares, lucha libre, convivencia con las botargas Goyo y Goya, así como la presentación de los planteles varonil y femenil.

La segunda edición del evento se realizará el próximo domingo 12 de julio en el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas enfrentará al equipo colombiano a partir de las 12:00 horas. La jornada será una oportunidad para que los seguidores universitarios conozcan las novedades del club antes del Apertura 2026.

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Los estacionamientos estarán disponibles desde las 8:00 horas, mientras que las puertas del inmueble abrirán a las 9:00 horas. Desde ese momento comenzará la actividad en la Fan Zone, instalada en los accesos B, D, E y F del estadio.

(X / Pumas MX)

El club informó que los asistentes podrán disfrutar de las dinámicas preparadas por Puma, Raloy, Suzuki, Tecate, Caliente, Telcel, KEM y Bonafont. Las activaciones serán gratuitas y estarán acompañadas por Goyo y Goya, quienes convivirán con los aficionados durante distintos momentos de la jornada.

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Desde la llegada al estadio, los auriazules recibirán stickers conmemorativos. Dentro de la Fan Zone habrá un espacio para fotografías con parte de la historia de Pumas, pues estarán exhibidos los siete trofeos de Liga MX conquistados por el equipo y el trofeo Santiago Bernabéu.

(X / Pumas MX)

La experiencia también contará con food trucks, venta de jerseys, productos oficiales y figuras de Goyo de oro. Entre las actividades deportivas estarán el tiro a gol, ejercicios de salto para remate de cabeza y juegos de reflejos.

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Las niñas y los niños tendrán una zona diseñada especialmente para ellos. La Kids Zone incluirá inflables, pintacaritas, tiro al blanco y una cascarita de futbol para que los seguidores más pequeños puedan participar en el ambiente auriazul.

Uno de los atractivos de la mañana será una función de lucha libre de exhibición en la pista roja del Estadio Olímpico Universitario. El espectáculo tendrá una duración aproximada de 45 minutos y contará con tres enfrentamientos.

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(X / Pumas MX)

En la primera lucha, Crush, Shaggy y Akaioni protagonizarán un combate de tres esquinas. Después, Huracán Ramírez y Águila Roja se medirán a Histeriosys y Rocky Casas. La lucha estelar enfrentará a Dr. Wagner Jr. y Tinieblas 3G contra Puma King y Mariachi Loco.

A las 11:00 horas se realizará el llamado para que el público ingrese a las tribunas y pueda disfrutar de las actividades programadas dentro del estadio. Ahí se llevará a cabo la presentación oficial de las plantillas femenil y varonil que competirán en el Apertura 2026, quienes también mostrarán los nuevos uniformes.

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El Himno Deportivo Universitario será interpretado con la presencia de las categorías sub-21, sub-19 femenil y varonil, sub-17 y sub-15. Además, el club preparó experiencias especiales para algunos asistentes.

Personal de Pumas elegirá al azar a 20 aficionados para que observen el calentamiento de los jugadores a nivel de cancha. Cinco seguidores más tendrán la oportunidad de ingresar al vestidor para entonar el tradicional Goya junto al equipo.

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(X / Pumas MX)

Durante el amistoso, Goyo y Goya recorrerán diferentes zonas del Olímpico Universitario para convivir y tomarse fotografías con los aficionados. Al medio tiempo, los equipos sub-14 y sub-11 realizarán una vuelta olímpica para celebrar los campeonatos obtenidos durante el semestre anterior.

La pausa del encuentro también tendrá una banda de marcha y una activación especial de Puma. Cuando termine el duelo entre Pumas y América de Cali, se entregará el trofeo conmemorativo del Pumas Fan Fest 2026 al conjunto ganador.

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(X / Pumas MX)

Los boletos tienen un precio único de 350 pesos para cualquier localidad. Las entradas ya están disponibles mediante Ticketmaster y también podrán adquirirse en las taquillas del Estadio Olímpico Universitario.