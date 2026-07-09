Daniel Quintero perdió tutela que presentó contra Andrés ‘Gury’ Rodríguez por haberlo llamado “rata”: “Yo sigo ganando”

El Juzgado 115 Penal Municipal con Función de Conocimiento declaró improcedente la tutela que presentó Daniel Quintero contra Andrés Gury Rodríguez - crédito @andresguryrodriguez/Instagram y Luis Eduardo Noriega A/EFE

El concejal de Medellín Andrés ‘Gury’ Rodríguez informó que el superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, presentó una acción de tutela en su contra en mayo de 2026, la cual fue desvirtuada por el Juzgado 115 Penal Municipal con Función de Conocimiento, en una decisión que emitió el 10 de junio.

“Ombe! Como se me había olvidado contarles...Como les parece que la rata mayor, el capó de la bacrim del pinturismo, el impresentable @QuinteroCalle; me puso una tutela por decirle lo que verdaderamente es, una rata imputada”, aseveró el cabildante, en una publicación en su cuenta de X.

Quintero Calle argumentó en la acción de tutela que sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la intimidad, al buen nombre, a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y a la honra fueron vulnerados por el concejal de Medellín. De acuerdo con el superintendente, el funcionario utilizó expresiones desobligantes para referirse a él, que lo despojaron de su dignidad y otros derechos:

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“Qué putas tan ratas son”

“Oscuros personajes que robaron a Medellín”

“La rata mayor de Medellín”

El Juzgado 115 Penal Municipal con Función de Conocimiento estudió la acción de tutela presentada por el exalcalde de Medellín y la declaró improcedente.

“DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor DANIEL QUINTERO CALLE, por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo. DESVINCULAR de esta acción constitucional a las redes sociales Facebook, Instagram, Tiktok y Concejo de Medellín, al no incidir en la afectación de los derechos fundamentales del accionante”, concluyó el juzgado.

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