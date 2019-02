Sin embargo, el fin último de la Yihad defensiva no es la coexistencia pacífica con los no musulmanes como iguales: Umdat al-Salik especifica que la guerra contra los no musulmanes debe continuar hasta "elregreso de Jesús, si es que regresa". Después de eso, "nada más que el islam será aceptado por todos, ya que el impuesto (Yizya) sólo es efectivo hasta el descenso de Jesús".