Los grupos de izquierdas, ecologistas y liberales no suman los 376 y se quedan en 366. No será posible ninguna gran mayoría que no cuente con el Partido Popular Europeo. Los conservadores sí podrían buscar una mayoría alternativa, aunque poco probable, con la extrema derecha y los populistas. El nuevo juego de equilibrios dificultará sacar adelante legislaciones encalladas como la reforma de asilo, así como otros como la lucha contra el fraude fiscal, y legislación de carácter social y medioambientales.