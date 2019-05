En el video publicado las personas han reconocido al pintor como un héroe y le escribieron comentarios reconociendo su trabajo. Él por su parte declaró: "'Fue bueno salvar a un ciervo, me hace sentir muy orgulloso. De hecho, pensamos que iba a morir ya que estaba temblando y no podía levantarse.. Solo estaba temblando todo el tiempo. No podíamos dejarlo por un segundo, ya que estábamos preocupados de que se despertara y corriera a la carretera".