"Cuando vi lo felices que estaban los niños cuando abrieron las canillas y salía el agua, pensé para mis adentros: ¿qué es lo qué me haría a mi, o mis sobrinas y sobrinos que tienen la misma edad, tan felices?" expresó Morad. Y continuó: "la alegría en los ojos de un niño al abrir una canilla para lavarse las manos y ver salir el agua se quedó conmigo. Es difícil imaginar que haya niños en este mundo que no tienen las necesidad más básica, agua potable, simplemente porque no tuvieron la suerte de nacer en el lugar correcto. El agua es un derecho básico para todas las personas en este mundo, independientemente de dónde hayan nacido".