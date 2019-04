Según su autor, su obra tiene como tema el impacto ambiental de la propia Villa y las investigaciones que ha realizado sobre el descubrimiento de un pueblo nurágico y tumbas fenicias. Tesoros arqueológicos cuyo hallazgos, según Zapaddu, no fue comunicado a las autoridades. "Lo interesante es que Berlusconi quería hacer conocer estos descubrimientos arqueológicos como sus nuevos edificios. También encontré un video donde Berlusconi afirma haber encontrado estas tumbas, con esqueletos de niñas en ellas, con joyas y hallazgos arqueológicos. De hecho, no ha respetado las restricciones y no ha comunicado los descubrimientos a los responsables. Presenté una queja ante varias autoridades, pero nadie me escuchó. En el libro esta historia se reconstruye en detalle ", explicó el paparazzo.