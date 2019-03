Otro ruso, Semion Mogilevich, un mafioso muy poderoso incluido también en las listas de indeseables de Washington, ofreció varios millones de dólares para rescatar a Levinson a cambio de que suavizaran las sanciones contra sus negocios. Tampoco prosperó. Entre tanto, Walton Martin, un camionero de Filadelfia, ex Marine, conectado con disidentes iraníes, estuvo trabajando por años desde Turquía para saber dónde tenían al secuestrado. Pasó algunas buenas informaciones y obtuvo pruebas de vida que se mantuvieron en secreto, pero nunca llegó más allá. Y no faltaron los ex compañeros de Levinson que se lanzaron a investigar en forma privada porque el FBI no lo hacía oficialmente. Joseph O´Brian, un agente célebre por haber apresado a Paul Castellano, el jefe mafioso de la familia Gambino, consideraba a Levinson su mentor y decía que "no lo podía dejar de ninguna manera en esa situación". De acuerdo a la información del Departamento de Justicia fue quien estuvo más cerca de lograr la liberación. Consiguió un canal de negociación, pruebas de vida y un posible intercambio hasta que se le interpuso nuevamente la justicia. Un fiscal se enteró de lo que estaba sucediendo y lo llamó a declarar. Eso desbarató la operación. O´Brien dijo que ante esto envió toda la documentación que tenía al secretario de Estado, Mike Pompeo, y al asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, pero no tuvo respuesta.