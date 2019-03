– Sí, para mí es difícil de entender. Porque la única manera de alcanzar la excelencia académica es aplicar ese mismo criterio, el de la excelencia, al reclutar profesores y estudiantes. Cuando pregunté cuántos alumnos hay en la Universidad de Buenos Aires me dijeron que son alrededor de 200.000 [en realidad son casi 300.000]. Cualquiera puede ser aceptado, cualquiera puede estudiar por el tiempo que quiera. Para mí, eso es contraproductivo. Se gasta tanto dinero en educar personas que se anotan en la universidad sin ninguna razón. Es un sistema que también se ve en algunos países europeos.

Yo sé también que en Argentina y en otros países de América Latina la educación universitaria es gratuita. Aquí en el Technion los estudiantes pagan muy poco, casi nada, unos 2.800 dólares de matrícula al año y si el alumno tiene problemas económicos siempre se encuentra una forma de ayudarlo. No hay ni un solo alumno que no pueda estudiar con nosotros por razones económicas. Pero a los estudiantes los elegimos en base a sus logros. No creemos en la "acción afirmativa", nadie tiene más chances por el color de su piel, género o religión. Solamente en base a la performance. Así es como se construye una universidad de primera clase mundial.

Para la educación masiva en Israel se encontró una solución con la apertura de una universidad que acepta a todos los alumnos, se llama la Universidad Abierta, y da clases a distancia. Brinda una muy buena educación, incluso algunos luego llegan al Technion. Pero si se quiere lograr excelencia, entonces hay que ser selectivo. No se puede manejar 200.000 estudiantes, no hay manera. Aquí tenemos solamente a los mejores estudiantes de Israel. Les damos una educación de excelencia. Entonces, el producto es startups, emprendedores, innovación…