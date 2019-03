La redacción del instrumento se complica por el hecho de que los ministros aún no saben el día en que saldrá el Reino Unido de la UE. Esto se debe a que el bloque acordó retrasar el brexit hasta el 22 de mayo si May puede convencer al Parlamento para que apruebe el acuerdo de divorcio la próxima semana. Si no lo hace, Gran Bretaña solo tendrá hasta el 12 de abril para decidir si se va sin un pacto o solicita una extensión mucho más larga.