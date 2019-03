Los chicos que presentaron la demanda provienen de diez estados diferentes. El más joven tiene ahora 11 años, está en sexto grado y vive en una isla de la costa de Florida afectada por la creciente de los mares. "Si no hacemos algo, me quedaré sin mi isla que es lo que más quiero junto a mis padres. Para cuando necesite construir mi propia casa ya no habrá donde hacerlo. Estará todo cubierto por las aguas", dice sonriendo con su melena afro y sus ojos celestes profundos. El grupo fue reclutado entre los jóvenes activistas del medio ambiente de todo el país por Julia Olson, una abogada y presidenta de la ONG "Our Children's Trust". Comenzó a armar el caso hace más de ocho años, cuando hizo una línea de tiempo sobre los documentos del gobierno acerca del calentamiento global. Y descubrió que hace 50 años, durante la Administración de Lyndon Johnson, ya se le había presentado al presidente una serie de estudios que conectaban los combustibles fósiles con el cambio climático y hablaba de "una amenaza catastrófica". Pero desde entonces, los sucesivos ocupantes de la Casa Blanca hicieron poco o nada para modificar la verdadera raíz del problema que consiste en reconvertir buena parte de la economía estadounidense, comenzando por los automóviles.