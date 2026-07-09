Guillermo Ochoa recibe ovación en Morelos tras participar en el Mundial 2026

Ochoa fue sorprendido con aplausos de la gente mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Francisco Guillermo Ochoa Magaña rompió concentración de la Selección Mexicana de Futbol tras sufrir la eliminación a manos de Inglaterra en la ronda de 8vos de Final del Mundial 2026.

Memo Ochoa hizo historia con México al ser el único portero en aparecer seis veces en la lista oficial rumbo a la Copa del Mundo: su último baile sucedió en la fase de grupos frente a Chequia.

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El guardameta esperó una oportunidad desde la banca de suplentes. El exseleccionador, Javier Aguirre Onandia, supo que era el momento de ocupar a Guillermo Ochoa cuando el marcador seguía 2-0 a favor del Tricolor. Su ingreso se volvió un tributo al escuchar los constantes aplausos del respetable que abarrotó el estadio Ciudad de México.

Ahora, durante sus vacaciones, Guillermo Ochoa volvió a sentir el cariño de los mexicanos al recibir ovaciones en un restaurante de Morelos. Al percatarse de su presencia, los comensales irrumpieron sus actividades y dedicaron palabras que llenaron de emoción a Guillermo Ochoa.

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“¡Memo, Memo, Memo!”, exclamaron en una sola voz mientras Ochoa regaló sonrisas a la gente que reconoce su labor como portero de la Selección Mexicana. Su liderazgo en el vestidor y su legado de aparecer en seis mundiales fueron altamente valorados por la afición de Morelos.

¿Cuántos minutos jugó Guillermo Ochoa en el Mundial 2026?

Ochoa suplantó al Tala en el triunfo nacional sobre Chequia en el Azteca. REUTERS/Annegret Hilse

Paco Memo participó doce minutos en esta Copa del Mundo al reemplazar a Raúl Rangel sobre los 78′ del juego contra Chequia. Aquella noche del miércoles 24 de junio quedará inmortalizada como la última vez que Ochoa pisó la cancha del estadio Ciudad de México.

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Momentos emotivos de Guillermo Ochoa

Paco Memo se retirará tras acabar el Mundial 2026 para México. REUTERS/Annegret Hilse

Durante la competencia internacional, Francisco Guillermo Ochoa protagonizó escenas conmovedoras en el Coloso de Santa Úrsula: ante Chequia besó los postes al término del encuentro y contra Inglaterra permaneció en el centro del campo y observó las gradas casi vacías, dando a entender que el fin de su carrera está por acabar.

Por otro lado, el propio Ochoa, junto con otros seleccionados nacionales, agradecieron el apoyo de la afición mexicana a través de mensajes y videos difundidos en redes sociales. En su mensaje, Paco Memo expresó: “Gracias por acompañarnos”.

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Su esposa le dedicó un bonito mensaje

Guillermo Ochoa y Karla Mora sonríen mientras posan frente a un balón de fútbol gigante Adidas en un campo deportivo con malla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Karla Mora, pareja de Guillermo Ochoa, compartió varias líneas al portero veterano, a quien le recordó que será su campeón dentro y fuera de los terrenos de juego.

“Amor, hoy no termina una historia, hoy se convierte en leyenda”, escribió la esposa de Francisco Guillermo Ochoa, quien en los próximos días podría dar un aviso importante acerca de su futuro en el balompié profesional tras decir adiós al Mundial 2026.

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