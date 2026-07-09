Colombia

Bogotá se ubicó entre las ciudades con menor inflación en Colombia durante junio de 2026

El más reciente informe del Dane mostró que la capital registró una variación anual inferior al promedio nacional, un comportamiento que la llevó a integrar el grupo de 11 ciudades con menores presiones en el costo de vida

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Bogotá registró una inflación anual de 5,98 % y se mantuvo por debajo del promedio nacional en junio de 2026- crédito Colprensa
Bogotá registró una inflación anual de 5,98 % y se mantuvo por debajo del promedio nacional en junio de 2026- crédito Colprensa

El costo de vida continúa siendo uno de los principales indicadores para medir el comportamiento de la economía colombiana. Aunque la inflación nacional mostró un incremento frente al mismo periodo el año pasado, varias ciudades lograron mantenerse por debajo del promedio del país, entre ellas Bogotá.

Los más recientes datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), muestran que la capital registró una variación anual de 5,98% durante junio de 2026. Ese resultado la ubicó por debajo de la inflación nacional, que alcanzó el 6,14%. El comportamiento de Bogotá la situó dentro del grupo de 11 ciudades capitales que reportaron una inflación inferior al promedio nacional. Aunque no encabezó el listado, sí se mantuvo entre las ciudades con menor presión inflacionaria, compartiendo la misma variación con Tunja.

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Asocapitales destacó que varias ciudades presentaron menores presiones inflacionarias que el promedio nacional-crédito REUTERS/Luisa González
Asocapitales destacó que varias ciudades presentaron menores presiones inflacionarias que el promedio nacional-crédito REUTERS/Luisa González

Las cifras fueron recopiladas por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), entidad que destacó el desempeño de varias regiones del país durante el último año. Según el informe, Riohacha obtuvo el mejor resultado al registrar una inflación anual de 3,35 %, consolidándose como la capital con el menor incremento en los precios. Después de Riohacha aparecieron Santa Marta, con una variación de 4,49 %; Valledupar, con 4,80 %; Pasto, con 4,81 %, y Sincelejo, con 4,89 %. Estas cinco ciudades conformaron el grupo con los niveles de inflación más bajos del país durante el periodo analizado.

El listado continuó con Barranquilla (4,99 %), Montería (5,03 %), Cartagena (5,69 %), Cúcuta (5,92 %), Manizales (5,97 %) y, posteriormente, Bogotá y Tunja, ambas con una inflación anual de 5,98 %. Más adelante se ubicaron Neiva y Florencia, con 6,01 %; Ibagué, con 6,02 %, y Popayán, con 6,13 %. Aunque la inflación nacional aumentó en comparación con junio de 2025, cuando se situó en 4,82 %, Asocapitales resaltó que la mayoría de las capitales presentaron un comportamiento más favorable que el promedio registrado en todo el país. Para la asociación, este panorama refleja dinámicas económicas distintas entre las regiones y evidencia que varias ciudades han logrado contener el incremento de los precios.

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Desde esa perspectiva, el desempeño de Bogotá cobra relevancia por tratarse del principal centro económico del país. Mantener una inflación por debajo del promedio nacional representa un indicador positivo para los hogares y las empresas, ya que contribuye a reducir la presión sobre los gastos cotidianos y favorece un entorno de mayor estabilidad.

Entre las calles 191 y 235 se construirá un carril exclusivo para TransMilenio, separado del tráfico general de vehículos- crédito Agencia Nacional de Infraestructura
El comportamiento de la inflación influye directamente en el costo de vida de los hogares y en la planeación financiera de las empresas- crédito Agencia Nacional de Infraestructura

El director ejecutivo de Asocapitales, Andrés Santamaría, aseguró que estos resultados demuestran el papel que cumplen las ciudades capitales en el crecimiento económico del país, al impulsar la inversión, fortalecer la competitividad y generar condiciones que favorecen el desarrollo.

“Este comportamiento evidencia la capacidad de las ciudades capitales para generar condiciones que favorecen la estabilidad económica y la confianza de los ciudadanos y los inversionistas. Una inflación más moderada contribuye a preservar el poder adquisitivo de los hogares, facilita la planeación financiera de las familias y las empresas, y fortalece el entorno para la generación de empleo y el crecimiento económico”, señalaron desde la asociación.

El comportamiento de la inflación es uno de los indicadores más observados por los analistas económicos debido a su impacto directo sobre el costo de bienes y servicios. Cuando el aumento de los precios se mantiene por debajo del promedio nacional, los hogares pueden enfrentar con mayor facilidad sus gastos habituales y las empresas cuentan con un escenario más predecible para planificar inversiones y operaciones.

Riohacha lideró el listado de las ciudades capitales con la menor inflación del país, según cifras del Dane- crédito @AnSANTAMARIA/X
Riohacha lideró el listado de las ciudades capitales con la menor inflación del país, según cifras del Dane- crédito @AnSANTAMARIA/X

Aunque los retos para controlar la inflación continúan, los datos publicados por el Dane muestran que buena parte de las ciudades capitales lograron cerrar junio con un comportamiento más favorable que el promedio del país. En ese contexto, Bogotá se mantuvo entre las capitales con menor variación anual de precios, un resultado que, según Asocapitales, contribuye a fortalecer la confianza económica y las perspectivas de crecimiento en los principales centros urbanos de Colombia.

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