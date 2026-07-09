Colombia

Estos fueron los temas tratados durante la reunión del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el embajador de Reino Unido, George Hodgson

En el encuentro, los funcionarios establecieron puntos de acuerdo en varios frentes, especialmente en cuanto a la confianza de la inversión de empresas británicas en Colombia

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El vicepresidente electo expuso los temas que abordaron durante su encuentro - crédito José Manuel Restrepo

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, informó que sostuvo una reunión con el embajador británico en Colombia, George Hodgson, para dialogar sobre los ejes sobre los que se sostendrán las relaciones bilaterales con el país europeo.

El encuentro se llevó a cabo durante la jornada del jueves 9 de julio de 2026. Según informó el vicepresidente electo, la conversación con el representante diplomático del Reino Unido y su equipo giró en torno a la continuidad de la colaboración entre ambos países a lo largo del mandato presidencial de Abelardo de la Espriella para el periodo 2026-2030.

Restrepo Abondano reportó que la agenda bilateral incluyó temas económicos, ambientales, tecnológicos y de seguridad estratégica; pero, fundamentalmente, que el próximo gobierno priorizará el fortalecimiento de “la confianza de la inversión británica en Colombia” y la cooperación bilateral con el Reino Unido.

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La reunión entre el vicepresidente y el embajador incluyó el diálogo sobre la inversión inglesa en el país - crédito @jrestrp/X
La reunión entre el vicepresidente y el embajador incluyó el diálogo sobre la inversión inglesa en el país - crédito @jrestrp/X

Por su parte, el funcionario diplomático resaltó la importancia del “vínculo histórico” de los más de 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y el Reino Unido, y que existe la necesidad de reforzarlo durante los próximos cuatro años de administración.

“Esta ha sido una relación maravillosa, histórica de nuestro país y tiene que seguir fortaleciéndose. Más de doscientos años de amistad y alianza, y mucha ilusión, mucha ambición para los cuatro años que vienen”, afirmó Restrepo.

Según las publicaciones del embajador Hodgson, estrechar las relaciones con los colombianos hace parte de la agenda del Gobierno del Reino Unido. El 26 de junio, en sus redes sociales, el servidor europeo felicitó en sus redes sociales a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo por su victoria electoral, y afirmó su disposición a cooperar en la relación bilateral.

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El embajador aseguró que con Abelardo de la Espriella se fortalecerán las relaciones con el Reino Unido - crédito @HodgsonGeorge/X
El embajador aseguró que con Abelardo de la Espriella se fortalecerán las relaciones con el Reino Unido - crédito @HodgsonGeorge/X

“Con ganas de seguir fortaleciendo nuestra gran relación UK-COL , construyendo sobre más de 200 años de amistad y alianza”, escribió.

José Manuel Restrepo celebró el regreso del “rigor diplomático” tras el nombramiento de Omar Bula Escobar como canciller

El vicepresidente electo de Colombia también expresó a través de sus redes sociales su respaldo al nombramiento de Omar Bula Escobar como nuevo ministro de Relaciones Exteriores para el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Bula Escobar cuenta con una amplia trayectoria internacional. Durante más de veinte años se desempeñó como diplomático en las Naciones Unidas, periodo en el cual residió en países como Bélgica, Ecuador, Brasil, Panamá, Sudán, Italia, Egipto, Irak, Etiopía, Senegal y Roma. Su experiencia incluye la atención de crisis humanitarias y el manejo de situaciones derivadas de conflictos armados.

En ese orden de ideas, Restrepo calificó a Omar Bula Escobar como un “hombre preparado y sobresaliente”. A través de su cuenta de X escribió que es “grato darle la bienvenida al equipo a un hombre preparado y sobresaliente ser humano como nuevo canciller. Felicitaciones a Omar Bula Escobar por su nueva designación que ejercerá con lujo de detalles. Vuelve el rigor y la preparación”, expresó.

José Manuel Restrepo reaccionó al nombramiento de Omar Bula como canciller de Abelardo de la Espriella - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo reaccionó al nombramiento de Omar Bula como canciller de Abelardo de la Espriella - crédito @jrestrp/X

El nuevo canciller es considerado un experto en geopolítica y suma estudios universitarios en la Université Catholique de Louvain-la-Neuve en Bélgica, además de formación de postgrado en instituciones como George Washington University y Harvard. Domina los idiomas inglés, francés, portugués y español, lo que facilita su gestión en el ámbito internacional.

De acuerdo con lo que dijo el ministro designado en una entrevista con Semana, la tarea diplomática en el país se llevará a cabo de la mano con el vicepresidente electo.

De hecho, comentó que Abelardo de la Espriella encomendó a Restrepo la ejecución de tareas adicionales ante organismos internacionales, especialmente en el relacionamiento con la banca multilateral. Por eso, la reunión con el embajador del Reino Unido.

Este enfoque apunta a robustecer la presencia de Colombia en escenarios globales y a impulsar nuevas alianzas estratégicas.

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