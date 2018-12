Si bien hay puntos en común (el nacionalismo exacerbado, el deseo de recuperar un Estado fuerte que proteja los elementos identitarios del país), según Togores, "no nacen de un problema existencial o ideológico, por eso no hay intelectuales detrás de estos movimientos. No quieren transformar el mundo, sino volver a las sociedades tradicionales de los años 50 o 60 cuando cada país vivía en compartimentos estancos y donde los principios de soberanía eran fundamentales". Para el investigador del Barcelona Centre of International Affairs (CIDOB), Héctor Sánchez, hay una diferencia fundamental entre ambos períodos: "En la comunidad internacional actual hay normas, organizaciones, valores… Ese check and balance existe y está consolidado".