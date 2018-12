El pueblo del Líbano debe entender que Hezbollah los está poniendo en peligro. Y esperamos que el Líbano tome medidas contra esto, proteste contra esto y no ceda ante esto. Y el hecho de que el ejército libanés no esté haciendo nada significa que no pueden o no quieren -o ambos- hacer algo al respecto. Pero eso no absuelve la culpabilidad del Líbano. Su territorio está siendo utilizado para atacar nuestro territorio. Su territorio está siendo utilizado para cavar túneles de terror, para aterrorizar, secuestrar y asesinar a nuestros ciudadanos. Por lo tanto, hacemos responsable al Líbano.