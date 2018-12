Según información del diario The New York Times, el jefe del departamento, James E. Davis, supo lo que había ocurrido y degradó al oficial Ellis. El responsable de abandonar al leal Ringo en un albergue para animales no volverá a formar parte del equipo de investigación de narcóticos. Por su deshonesta acción, fue removido de su puesto y obligado a cumplir con labores de patrulla.