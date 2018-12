"Hay un punto muerto porque no hay una mayoría a favor de ningún plan de acción. La propuesta de May no tiene apoyo suficiente, pero tampoco las de aquellos que quieren cancelar el Brexit, hacer uno sin acuerdo, buscar un pacto diferente o hacer un nuevo referéndum. Todas las opciones que están sobre la mesa enojan a parte importante de la población y del Parlamento. Alguna tendrá que suceder, pero no está claro cuál será", explicó Tim Oliver, profesor del Instituto de Diplomacia y Gobernanza Internacional de la Universidad Loughborough, consultado por Infobae.