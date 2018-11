View this post on Instagram

Mi mayor aspiración siempre ha sido poder contarle a quien tenga al lado cuando sea muy mayor, todas las experiencias que viví a lo largo de mi vida y todo lo que me enriquecieron como persona, como hace mi abuela ahora conmigo. Que nadé con tiburones en Bahamas. Que bailé en la bodeguita del Medio y por las calles de La Habana. Que conocí la fundación de Vicente Ferrer en la India. Que la serpiente acuática más venenosa del mundo se coló en la habitación de mi hotel en Nueva Caledonia, en la Melanesia francesa. Que surfeé en Canguu y visité una Chamán en Bali. Que me quedé sin palabras al ver a los Guerreros de Terracota en China. Que me atrapó la magia de Marruecos. Que Nueva York siempre será mi ciudad, la que más me ha visto cambiar. Que de México siempre me quedaré con sus playas. Y su gente. Siempre su gente. Que Roma alcanzó un significado especial cuando mis amigas me llevaron por sorpresa. Que pasé un mes en Victoria, una isla enfrente de Vancouver. Y otro en Toronto. Y descubrí que desde su torre se ve Torontontero. Que pocos atardeceres se asemejan a los de República Dominicana. Que Nueva Zelanda me fascinó y quise formar parte del elenco de Perdidos. Que Australia me invito a ir descalza todo el día. Que quise casarme en Las Vegas, aunque me faltó con quien. Pero que Los Ángeles dentro de su caos, a mi me daba calma. Pero que cuando quiero perderme, siempre acabo en Formentera. A veces me parece que he vivido muchas vidas ya. Y cuando creo que ha sido un sueño, abro los ojos y sigo viviendo nuevas ❤️ Mery Turiel