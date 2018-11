El inquilino de la Casa Blanca también se refirió a la presencia de las tropas norteamericanas en Afganistán donde tres soldados estadounidenses murieron anoche al explotar una bomba. "Estamos allí porque prácticamente todos los expertos con los que he hablado dicen que si no vamos allí, ellos van a estar luchando aquí. He oído eso una y otra vez", destacó.