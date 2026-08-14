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Explosión en una mina en Cucunubá, Cundinamarca: seis personas están atrapadas

Equipos de rescate de la Agencia Nacional de Minería ya adelantan labores de búsqueda en la zona

Confirman explosión de mina en Cundinamarca - crédito ANM
Confirman explosión de mina en Cundinamarca - crédito ANM
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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció en sus redes sociales que en el municipio de Cucunubá se registró una explosión en la mina El Porvenir 1. Producto del accidente, seis personas se encuentran atrapadas en el lugar de los hechos.

“Equipos de socorro adelantan #AEstaHora un rescate minero en la vereda La Ramada del municipio de Cucunubá; esto después de una explosión en la mina El Porvenir 1 que dejó atrapadas a seis personas que trabajaban en el lugar; un séptimo trabajador logró salir por sus propios medios”, escribió en su cuenta de X.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció en sus redes sociales que en el municipio de Cucunubá se registró una explosión en la mina El Porvenir 1 - crédito @JorgeEmilioRey/X
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció en sus redes sociales que en el municipio de Cucunubá se registró una explosión en la mina El Porvenir 1 - crédito @JorgeEmilioRey/X

El mandatario regional afirmó que las autoridades se encuentran en el lugar implementando labores de rescate con el fin de salvaguardar la vida de los trabajadores de la mina.

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“Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo (@RiesgosCundi) estamos coordinando con el municipio labores para la evacuación y atención de estas personas, de quienes hasta el momento no se conoce el estado de salud. Estaremos atentos a la evolución de esta emergencia”, indicó Rey.

Equipos de rescate de la Agencia Nacional de Minería ya adelantan labores de búsqueda en la zona - ANM
Equipos de rescate de la Agencia Nacional de Minería ya adelantan labores de búsqueda en la zona - ANM

Tras el anuncio de Rey, la Agencia Nacional de Minería (ANM) destacó que “nuestro equipo de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Ubaté atiende una emergencia al interior de una mina ubicada en la vereda La Ramada, en Cucunubá”.

A la par, explicó que cuentan con un equipo de rescatistas enfocados en “labores de búsqueda y rescate de seis trabajadores que permanecen atrapados tras una explosión de gas metano. El derrumbe registrado en uno de los niveles de la mina ya fue superado, lo que permite continuar con las labores de rescate”.

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El comunicado de la empresa encargada de la mina

El comunicado de la empresa encargada de la mina - crédito Suministrado infobae
El comunicado de la empresa encargada de la mina - crédito Suministrado infobae

En una carta dirigida a la opinión pública, la empresa Operadora Minera ARE Alexander Velásquez S.A.S. sostuvo que “activó de manera inmediata los protocolos de emergencia establecidos” tras el incidente y que puso en marcha acciones “priorizando en todo momento la seguridad, integridad y bienestar de los colaboradores”.

Según detalló la compañía, “los equipos de emergencia y rescate de la empresa se encuentran realizando las labores correspondientes para lograr la evacuación de los siete colaboradores de manera segura y oportuna”. También anticipó que, “una vez sean evacuados, se coordinará su traslado inmediato a los centros de salud correspondientes para recibir la atención médica necesaria”.

La operadora aseguró que mantiene “comunicación y coordinación permanente con los organismos de emergencia y las autoridades competentes” y que “continuará informando oportunamente sobre la evolución de la situación, con base en información confirmada y verificada”.

Otra explosión de mina en Cucunubá en 2026

El 9 de abril de 2026, los equipos de rescate hallaron cuatro cuerpos tras una explosión en la mina de carbón Las Quintas, en el municipio de Cucunubá, Cundinamarca, un hecho que había dejado a cuatro mineros atrapados y que fue reportado como el segundo accidente de este tipo en menos de una semana.

El delegado departamental del cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Eduardo Farfán Vargas, confirmó a La FM la ubicación de los cuerpos sin vida de los trabajadores dentro de la mina.

El gobernador Rey informó que las víctimas fueron identificadas como Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López. También señaló que en el lugar estuvieron unidades de Bomberos de Ubaté, ambulancias con personal médico, organismos de atención de emergencias y el Grupo de Rescate Minero.

En las labores apoyaron la Policía de Cundinamarca y la Alcaldía de Cucunubá, según el reporte oficial. El gobernante agregó: “Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo (@RiesgosCundi) mantenemos comunicación permanente con el municipio y el Consejo de Gestión del Riesgo para hacer seguimiento a la situación y coordinar la atención de esta emergencia”.

La zona donde ocurrió el accidente es una región de tradición minera en la extracción de carbón y esmeraldas. En ese contexto, se han registrado accidentes recurrentes en minas subterráneas, asociados en su mayoría a acumulación de gases, deficiencias en la ventilación y explotación en condiciones de alto riesgo.

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