"Antes, el cónsul general no había colaborado con la primera delegación (policial) que llegó; yo dije cosas como que el cónsul no era eficiente, no era competente, se lo dije al rey. Y como resultado de esta conversación, el cónsul fue destituido", explicó el presidente turco, Tayyip Erdogan, al dar detalles de una conversación telefónica que sostuvo con el monarca saudita, Salman bin Abdulaziz.