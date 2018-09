No hay paraísos en la Tierra, pero la diferencia entre las condiciones de vida allí y en el resto del planeta son abrumadoras. No obstante, en los cuatro países están en auge movimientos populistas que promueven políticas abiertamente discriminatorias. Aún no han ganado ninguna elección, y están generando un contramovimiento que los rechaza, pero siguen en ascenso y no se sabe hasta dónde pueden llegar.