En el plano discursivo, aunque en el mensaje de Trump hay componentes que podrían considerarse xenófobos, y hay grupos racistas que lo apoyan, nunca llegó a la altura de Bolsonaro, que ataca con desparpajo a negros e indígenas. "Los afrodescendientes no hacen nada, creo que ni como reproductores sirven", dijo en una alocución por la que debió pagar una multa de 16.000 dólares. No recibió ninguna sanción por hablar de las comunidades aborígenes como "indios hediondos, no educados y no hablantes de la lengua".