De acuerdo a Amos Yadlin, ex jefe de inteligencia militar de Israel citado por The Times of Israel, el despliegue de S-300 sirios sería una amenaza tal que las (FDI) se movilizarían rápidamente para intentar destruirlas, lo cual significaría una escalada mayor. "Ya hemos hecho planes para lidiar con esta amenaza. Una vez que eliminas la amenaza, vuelves al estado anterior", señaló.