La idea de la realización de un nuevo referéndum también parece estar creciendo en los círculos conservadores. El sábado, el parlamentario conservador George Freeman, ex presidente de la junta de políticas de Theresa May, dijo en Twitter que la presión para una segunda votación se volvería "abrumadora" si los conservadores moderados no logran forjar un acuerdo razonable con el Brexit.