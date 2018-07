Es que por presión del régimen chino, algunas aerolíneas debieron sacar las referencias sobre esa nación. Taiwán no existe como tal. por ejemplo, si uno hace una búsqueda desde Estados Unidos en Delta Air Lines y tipea la palabra T-A-I-W-A-N no arrojará resultados. Incluso, el código del país estuvo hasta el miércoles por la noche. Ya no más.