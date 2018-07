La Mossad propuso un primer plan de recuperación en 2004. Sin embargo, sólo se logró averiguar que Cohen había sido exhumado del cementerio judío de Damasco y no se sabía dónde se habían llevado sus restos. "Algunos oficiales de la inteligencia israelí concluyeron que ni siquiera la inteligencia siria sabe a esta altura dónde está enterrado el espía", según The New York Times.