Pero los ataques parecieran ir mucho más allá de la necesidad de tierras para el ganado. Es una verdadera guerra entre musulmanes y cristianos. Se suceden los asaltos a iglesias evangelistas y católicas. En abril, mientras daban misa en la catedral de Benue fueron asesinados dos sacerdotes y otras 17 personas que asistían al oficio. Los líderes cristianos aseguran que se trata de un intento de expandir el islamismo mediante la limpieza étnica. "Los curas no eran granjeros. No estaban en el campo. La iglesia donde estaban celebrando la misa no tenía ninguna pastura para el ganado", dijo Samuel Ortom, gobernador cristiano del estado de Benue. Allí ya se están armando grupos de autodefensa para enfrentar a los atacantes. E incluso, se registró al menos un caso en el que las milicias cristianas sorprendieron a un grupo de fulanis que acampaban en la selva y mataron a cincuenta personas. "El gobierno se está quedando sin tiempo para tomar medidas que convenzan a los cristianos de que no existe un gran plan malicioso para la conquista territorial, la limpieza étnica y la imposición religiosa", advirtió John Onaiyekan, el arzobispo católico de Abuja, la capital de Nigeria.