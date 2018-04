El último accidente sufrido por Dylan, un instructor de técnicas de superveniencia originario de Colorado, ocurrió la semana pasada, cuando fue atacado por un tiburón mientras hacia surf en Hawaii. Según contó el joven a Hawaii News Now, sintió algo increíblemente duro golpearle su pierna. Miró a su alrededor y vio que estaba todo lleno de sangre. "La parte que más me asustó fue ver la sangre detrás de mi. No sabía adonde estaba".