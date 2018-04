La noticia causó también decepción. "Grindr es un lugar relativamente singular para ser sincero sobre el estatus de HIV", indicó James Krellenstein, miembro del grupo de apoyo a las persons con HIV, Act Up, de Nueva York. "En consecuencia, que esos datos se compartan con terceras personas sobre las que uno no fue explícitamente notificado, y que esa posibilidad amenace la salud o la seguridad de uno, es una ruptura extremadamente indignante de los estándares básicos, y no lo esperaríamos de una empresa que suele promocionarse como defensora de la comunidad queer".