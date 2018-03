"Noche tras noche, me obligaban a tener relaciones sexuales con múltiples hombres en asquerosas habitaciones y repugnantes casas. Debí haber comprado la píldora de la mañana siguiente en una farmacia local al menos dos veces a la semana, pero nadie me preguntó nada. Quedé embarazada dos veces y tuve dos abortos. Horas después de mi segunda terminación, uno de mis abusadores me raptó para ser violada por más hombres", agregó la joven. "El peor momento ocurrió justo después de mi cumpleaños número 16, cuando fui drogada y violada por cinco hombres. Días después, la cabecilla de la banda apareció en mi casa y me dijo que la quemaría si hablaba de lo que había pasado".