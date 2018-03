Pero Darrow, también defensor de pobres, obreros, homosexuales, víctimas del poder, sacó su último as de la manga:

–Muy bien, Bryan. Entonces jugaremos en su terreno.

Y ante el asombro de todos, lo llamó al estrado.

–¿Usted es experto en la Biblia?

–Absolutamente. Conozco todas y cada una de sus palabras.

–Ante una duda, ¿qué hace?

–Consulto al Señor, y él me responde.

–Señores… ¡Dios habla con Bryan! ¡Les presento al profeta de Nebraska!

Se oyeron algunas risas…

–¿Todo cuanto dice la Biblia debe ser interpretado literalmente?

–Así es.

–(Mostrándole un objeto) ¿Qué edad tiene esta piedra? La ciencia dice que algunos millones de años…

–No me interesa la edad de las rocas sino la Roca de las Edades. Pero es imposible. Tiene menos de seis mil años, porque el buen obispo James Usher fijó la fecha de la Creación: el 23 de octubre del 4004 antes de Cristo a las nueve de la mañana.

–¿Hora del este o del oeste?

Más risas en la sala.

–¿Ese primer día tuvo veinticuatro horas?

–La Biblia dice que fue un día.

–Pero era imposible medir el tiempo. ¿Un día de veinticuatro horas, de treinta, de un mes, o de millones de años?

–No lo sé. Fueron períodos.

–¿Pudieron abarcar mucho tiempo?

–Tal vez…