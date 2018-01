El texto propone una solución: la moderación. "Aunque no deberíamos sentir remordimiento por alterar nuestro ambiente, no hay necesidad de talar bosques para McMansiones". Aconseja también salvar aquellas especies y hábitats que se puedan rescatar, no contaminar las vías de agua, limitar el consumo de combustibles fósiles y profundizar la creación de fuentes de energía renovable y de bajo impacto en la naturaleza.