— La tensión entre Arabia Saudita e Irán está al máximo hoy en día, y es por eso que el presidente Macron, en ocasión de su viaje para inaugurar el Louvre en Emiratos Unidos, ha vuelto y se ha detenido en Arabia Saudita. No conocía al príncipe Mohammed Ben Salman, que acababa de hacer esa purga en su país, arrestando a una buena cantidad de hombres de negocios y de príncipes, acusados de corrupción. En Arabia Saudita la cuestión de fondo es que Irán obtuvo tantos éxitos en los últimos tiempos que el sistema saudita se había vuelto ineficiente para jugar su rol en la confrontación, sobre todo porque se trata de un Estado rentista construido sobre una fuerte renta petrolera, redistribuida primero a todos los príncipes antes de llegar a la población, lo que crea un ciclo muy largo de toma de decisiones políticas totalmente inadaptado para la naturaleza del desafío iraní actual. Yo no sé si la apuesta del príncipe heredero Mohamed Ben Salman va a resultar, pero si no lo hubiera hecho el sistema saudita se habría derrumbado porque ya no hay petróleo a 100 dólares; a causa del fracking se puede tener petróleo a 35 dólares el barril. Estados Unidos está sacando 12 millones en barriles por día actualmente y en dos años estará a 20, 25 dólares el barril, y el peso de Medio Oriente, como exportador de la cuarta parte del petróleo consumido en el mundo ya no existirá, por la reducción del consumo en los países de la OCDE, las energías alternativas y la llegada del fracking. Medio Oriente está cambiando su rol en el sistema mundial porque Estados Unidos ya no tiene interés en mediar en los conflictos porque el petróleo ya no es tan central, y también porque el conflicto israelí árabe que era el irritante clave de la inscripción de Medio Oriente en el sistema mundial está hoy en parte marginado por el conflicto entre sunitas y chiítas. Entonces, para los Estados Unidos ya no existe la obsesión de satisfacer al lobby judío local ni la obsesión del petróleo. Los términos del intercambio han cambiado y eso pone a Europa en primera línea porque los conflictos que se producen en Medio Oriente tienen un eco inmediato en nuestro territorio. De ahí la decisión de Emmanuel Macron de ver al príncipe para tratar de crear una posición mediadora. Él verá también a los dirigentes iraníes y este es un desafío fundamental para comprender la situación.