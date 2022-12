Thalía y la fórmula pop para que todos puedan ser o convertirse en “Psycho B**ch”

La cantante mexicana le compartió a Infobae todo sobre su nuevo sencillo "Psycho B**ch" (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La música de Thalía se ha caracterizado por sus mensajes de inclusión, igualdad y empoderamiento, logrando que cada uno de sus éxitos sobrepasen barreras culturales llegando de cada rincón del planeta. A 32 años de haber emprendido su vuelo en solitario, la mexicana regresa con una fórmula pop para que ellas, ellos y elles puedan ser Psycho B**ch.

En exclusiva para Infobae México, la cantante que ha vendido más de 25 millones de discos en su carrera platicó sobre su más reciente sencillo que la ha regresado al género musical que la vio nacer, los más íntimos detalles del proceso creativo que muy pocos conocen, el sentimiento que vive por la buena recepción entre sus fans, así como incluso sobre su posible regreso a la tierra Azteca donde inició todo.

La cantante se mostró feliz por el recibimiento de su sencillo

“Estoy muy contenta de estar aquí presentando está canción, que de verdad me tiene emocionadísima y además sorprendida, porque desde que se ha lanzado que ha sido casi nada ha sido una revolución en los medios y me mandan videos etiquetándome desde los antros y clubs de ‘Mira estás en la pantalla’, ‘Estás en España’, ‘Ahora en Grecia’. De verdad estoy muy contenta y agradecida de lo que está pasando”, inició la mexicana.

Tras lanzar en los últimos años algunos discos y sencillo donde el reguetón o pop urbano predominó, la cantante decidió regresar al sello que la ha caracterizado e identificado a nivel internacional.

“La verdad es que yo disfruto mucho el proceso de hacer música, me encanta el estudio, componer, la producción, estar al full en todos los detalles, la mezcla, el video, todo. Cuando recibí el track dije ‘Es que esta canción tiene como ese electro pop, retro, disco, y es como bien thalíesco. Es súper yo y tiene que hacerse ya’. Hablé con un par de compositoras que conozco y trabajamos en la letra, la grabé y llegando a mí casa sentí que algo le faltaba”, relató.

Una canción para ellas, ellos y elles

Thalía explicó que "Psycho B**ch" es una canción para ellas, ellos y elles

Sobre ese sentir, la también actriz compartió ese momento íntimo que la inspiró a darle el toque que cualquiera que escuche el sencillo pueda relacionar directamente con ella: “La estaba escuchando y seguía pensando que algo le faltaba, porque la música tiene el rollo, pero algo no hacía click. Dije ‘Necesito enfocarme más’; entré al baño, cerré la puerta, me tiré al piso con una libreta y en 5 minutos se me vino el concepto de Psycho B**ch”, confesó.

Para Thalía esa idea significa ser: “una mujer, él, elle que va con todo, sensual, atrevida, van con todo. Es una forma de expresarse y de ser tú, punto. Si alguien quiere ponerte una etiqueta ‘Ya lo perdimos’, ‘Está medio loco, loque’, son ellos poniéndole la etiqueta a ti, no es tú problema, sin quieren hacerlo que la pongan”, reforzó.

El sencillo a tenido gran éxito en las principales listas de popularidad (Foto: Sony Music)

¿Thalía regresa a México o Latinoamérica?

Aunque en más de una ocasión ha regresado para promocionar algún disco de estudio o proyecto personal, la mexicana de momento se encuentra experimentando la faceta de la era streaming, donde las reglas del juego en la industria musical han cambiado y la libertad es lo esencial.

La cantante aseguró que todo podrá pasar en el 2023

“Siento que la música tiene otras reglas el día de hoy; si quieres sacar música, la sacas, en el momento que quieras lo haces con otra canción y otra, hacer un disco… Yo creo que estamos en esa libertad de la industria musical y eso es algo fantástico, porque hay demasiados proyectos que están ya finalizados para presentarse el año que entra, pero quería cerrar con esto, con música, felicidad, con sacar ese lado de autenticidad que todos tenemos”, finalizó dejando abierta la posibilidad, aunque no para el 2022.

