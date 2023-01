“Les conté que AMLO era vengativo”: autora del “Rey del Cash” denunció a la FGJ CDMX por acciones en su contra

Elena Chávez, autora de El rey del Cash (Foto: captura de pantalla/Amazon)

Luz Elena Chávez, autora de “El Rey del Cash”, acusó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de ser “vengativo”, esto luego de que supuestamente, autoridades emprendieran acciones para impedir el lanzamiento de su segunda publicación.

Y es que por medio de un tuit emitido desde su cuenta personal, la escritora aseguró que próximamente presentará pruebas de las supuestas acciones que habría emprendido la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, en contra de la continuación de su obra, “El Rey del Cash”.

“En mi libro ‘El Rey del Cash’, les conté que López Obrador era vengativo, pues ya iniciaron acciones en mi contra, mañana les mostraré lo que hizo Ernestina Godoy para detenerme y que no saque el 2 libro”, se lee en su cuenta de Twitter.

Y es que, para Elena Chávez, las acciones en su contra estarían presuntamente lideradas desde el poder federal y serían materializadas a través de la fiscalía de la Ciudad de México. Si bien la escritora no aclara cuales serían las posibles hostilidades emprendidas en su contra, tachó a las autoridades de ser “bajas y ruines”.

En mi libro El Rey del Cash, les conté que @lopezobrador_ era vengativo, pues ya iniciaron acciones en mi contra, mañana les mostraré lo que hizo @ErnestinaGodoy_ para detenerme y que no saque el 2 libro. Son bajos y ruines @MJesusMendiolea @SocCivilMx @LeonEconomista — luz elena chavez (@luzelenachavez8) January 15, 2023

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la autora del “El Rey del Cash” acusa presuntas agresiones por parte de simpatizantes de la actual administración federal y capitalina —esta última encabezada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo—.

Y es que el libro previo al que próximamente se publicará, habría despertado molestias entre simpatizantes de la autodenominada “cuarta Transformación (4T)”debido a que en él, la autora narra su testimonio sobre los 18 años que vivió cerca del actual presidente de México, siendo ella pareja de su entonces jefe de prensa César Yáñez.

En el texto, Elena Chávez describe supuestos detalles de cómo los operadores del mandatario obtuvieron (durante mucho tiempo) miles de millones de pesos para financiar y apoyar el movimiento del fundador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En noviembre de 2022 la autora denunció actos de censura en contra de su libro.

Y es que, desde su lanzamiento en noviembre del 2022, la escritora Elena Chávez denunció que su obra estaba siendo censurada.

Durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo en las instalaciones de la Editorial Penguin Randomhouse tanto Elena Chávez como la periodista de investigación, Anabel Hernández, aseguraron haber pasado por diversas adversidades después de haber publicado el material. En dicha rueda de prensa acusó censura con la cancelación de la presentación de su libro en tres ocasiones diferentes.

Una de ellas la denunció por medio de sus redes sociales, cuando “sin ninguna explicación” la presentación de El Rey del Cash, que se llevaría a cabo en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México fue suspendida.

“No puede ser que en una ciudad que se dice de libertades como lo es la Ciudad de México no esté sucediendo esto, que nos cancelen en tres inmuebles pero no solamente fueron esos tres, sino que el lunes en la noche cuando todavía no teníamos un espacio definido yo hablé al Club de Periodistas de México, hablé con el presidente del club, le solicité espacio y me lo negó, me dijo que tenía que entender que vivíamos en otro México, que no era el de antes”, expuso Elena Chávez.

Del mismo modo, detalló que El Rey del Cash ha sido escondido en librerías como El Sótano, Sanborns y el mismo foro del World Trade Center (WTC).

