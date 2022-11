Elena Chávez y Anabel Hernández denunciaron la censura que han padecido al hablar de AMLO en “El Rey del Cash”

Elena Chávez, autora de El rey del Cash (Foto: captura de pantalla/Amazon)

Aunque tras la publicación del controversial libro El Rey del Cash el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habría represalías y que en México se respeta la libertad de expresión, la tarde de este miércoles la escritora Elena Chávez denunció que su obra está siendo censurada.

“Censura a todo vapor”: Elena Chávez denunció que presentación de “El Rey del Cash” se canceló una vez más El libro causó gran polémica debido a que reveló una presunta red de financiamiento ilegal detrás de una de las campañas presidenciales de AMLO VER NOTA

Fue durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo en las instalaciones de la Editorial Penguin Randomhouse que tanto Elena Chávez como la periodista de investigación, Anabel Hernández, dieron a conocer las adversidades a las que la escritora se ha tenido que enfrentar después de haber publicado su libro.

“No puede ser que en una ciudad que se dice de libertades como lo es la Ciudad de México no esté sucediendo esto, que nos cancelen en tres inmuebles pero no solamente fueron esos tres, sino que el lunes en la noche cuando todavía no teníamos un espacio definido yo hablé al Club de Periodistas de México, hablé con el presidente del club, le solicité espacio y me lo negó, me dijo que tenía que entender que vivíamos en otro México, que no era el de antes”, expuso Elena Chávez.

Quién fue Rocío Beltrán, la primera esposa de AMLO El presidente López Obrador estuvo casado por 24 años con Rocío Beltrán, quien fue madre de tres de sus cuatro hijos VER NOTA

Dicha negativa fue considerada por la escritora como un acto de “autocensura” pues aclaró que únicamente estaba buscando un espacio para presentar su obra y se le fue negado. Del mismo modo, detalló que El Rey del Cash ha sido escondido en librerías como El Sótano, Sanborns y el mismo foro del World Trade Center (WTC).

Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se respetaría la libertad de expresión, el controversial libro de Elena Chávez

“Es grave, como dice Anabel, lo que estamos viviendo en cuanto a libertad de prensa, tenemos un derecho a decir lo que está sucediendo en el país en cuanto al poder, en cuanto al gobierno, en cuanto a lo que estamos viviendo y sufriendo los mexicanos”, aseveró en conferencia de prensa Elena Chávez.

Chocolates Rocío: la empresa de cacao que pertenece a los hijos de AMLO y que es un homenaje a su madre La empresa de chocolates Rocío cuenta actualmente con dos tiendas físicas, una en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y otra en Tabasco VER NOTA

La escritora de El Rey del Cash hizo especial énfasis en destacar que su libro no es resultado de investigaciones sino, más bien, es el propio testimonio de lo que ella vivió dentro de ese grupo o “secta” que contempla a diferentes personalidades de la política mexicana que conforman al círculo de colaboradores más cercano a Andrés Manuel López Obrador.

Adicionalmente, Elena Chávez destacó que el motivante principal de su obra fue el contrastar cómo ha sido la administración del mandatario tabasqueño a lo largo de los cuatro años que lleva en el poder ya que antes de su llegada a la presidencia se tenían expectativas muy altas sobre su mandato.

“Por lo que estamos viviendo, porque cuando el señor Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia, había una gran expectativa de que iba a ser un gran presidente, de que iba a haber justicia en este país, de que iba a velar por todos los derechos de los mexicanos y finalmente fue todo lo contrario, ha sido totalmente dañino para nuestro país su gobierno, su administración”, expuso la escritora de El Rey del Cash.

Elena Chávez plasmó su experiencia y testimonio en El Rey del Cash (Foto: Cuartoscuro)

Respecto a cómo ha cambiado su vida tras la publicación de El Rey del Cash, Elena Chávez detalló que en un inicio el libro estuvo en varios lugares exhibiéndose, sin embargo, días después comenzaron a esconderlo en varias librerías.

“A mí me avisaban ‘oye fui a Sanborns y no está tu libro en exhibición’ entonces preguntábamos por él y nos decían ‘sí, sí lo tenemos pero lo tenían guardado en el cajón’”, relató la escritora.

Anabel Hernández respaldó a Elena Chávez

La popular escritora y periodista de investigación, Anabel Hernández, fue la encargada de escribir el prólogo de El Rey del Cash, por ello, ha estado presente en cada proceso del libro, desde su escritura, publicación y ahora difusión.

Ante ello, la periodista señaló que Elena Chávez ha tenido que enfrentar múltiples adversidades por la publicación del controversial libro.

“Sí escuché de Elena que hubo personas que por alguna u otra razón cercanas a ella supieron del contenido del libro [..] gente que conocía y que también en su momento por una razón A o una razón B trabajaron en ese círculo de Andrés Manuel López Obrador le recomendaron que se fuera del país”, expuso Anabel Hernández.

Y es que, de acuerdo con las declaraciones de la periodista de investigación, la recomendación que mucha gente le dio a Elena Chávez era que no publicara El Rey del Cash por el riesgo que esto implicaba para su propia seguridad.

La periodista reconoció las adversidades a las que Elena Chávez se tuvo que enfrentar tras la publicación de su libro

“La recomendación que le hacían a Elena era ‘tú no puedes presentar el libro en México, tienes que irte, te pueden matar, te pueden desaparecer, te pueden calumniar, te pueden perseguir judicialmente’”, mencionó Anabel Hernández.

Asimismo la periodista destacó que la recomendación que ella siempre le dio a Elena Chávez fue la de permanecer en México y defender su obra, ya que había tenido mucho valor al abrir su vida personal y contar su testimonio para que los ciudadanos puedan conocer las circunstancias en las que se encuentra el país.

“No ha sucedido nada, no debería suceder nada pero yo sí quisiera poner esto sobre la mesa porque además habla del valor de Elena, Elena pudo haber tomado un avión y haber dejado aquí el libro y chao con permiso”, declaró la periodista de investigación.

Anabel Hernández reconoció que Elena Chávez haya tenido el valor de poner su nombre en El Rey Cash, sabiendo que la información que poseía pudo haberse utilizado con múltiples fines políticos, no obstante, la escritora aguantó la presión psicológica que su publicación ha traído consigo.

Finalmente, Anabel Hernández hizo un llamado a la ciudadanía a leer el libro para así comprender que Andrés Manuel López Obrador no quiere colaboradores, ni ciudadanos, sino esclavos y ciudadanos no independientes que cedan ante sus caprichos.

“Elena tuvo que vencer un montón de barreras para poder publicar este libro y yo creo que ese es el valor histórico del libro desde mi punto de vista”, concluyó la periodista de investigación.

SEGUIR LEYENDO: