Cinco menores fueron intoxicadas con vodka en una preparatoria de Nezahualcóyotl

Cinco jóvenes fueron intoxicadas con alcohol (captura de pantalla: Raúl Gutiérrez)

Recientemente por medio de redes sociales se dio a conocer que cinco estudiantes intoxicadas pertenecientes a la Preparatoria 12 tuvieron que ser atendidas por Atención a Víctimas del gobierno municipal. Fue a través de la red que se informó que las jóvenes habían sido intoxicadas en un plantel estudiantil ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl.

El Metro CDMX registró una explosión en la Línea B y en el Metrobús hubo lesionados por frenado de emergencia La red de transporte de la capital mexicana se ha visto afectado por las fallas en el Metro e incidentes en las calles de la ciudad VER NOTA

Cuando las autoridades llegaron al sitio se percataron que las adolescentes de entre 15 y 17 años de edad, estaban bajo los influjos del alcohol, es así que por medio de un video grabado por una madre de familia se realizó la denuncia.

En el clip se pudo apreciar el estado en que se encontraba su hija y se le escuchó decir lo siguiente: “Nada más reportando el estado en el que estoy encontrando a mi hija y únicamente en la escuela me decían que me la llevara, y únicamente me hablaron para decirme que estaba en estado inconveniente”.

Apoyo de unidades médicas por menores intoxicados en la prepa 12 en #Nezahualcoyotl Valle de Bardagui y avenida Del Valle del Yang - Tse @C5Edomex @SS_Edomex @SEP_mx pic.twitter.com/5WA2Tau99s — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) January 13, 2023

Durante el video, la mujer reconoció que su hija había consumido presuntamente vodka “como pueden ver le dieron de beber vodka aquí algunas amistades”, indicó. Ante la denuncia divulgada en redes, personal de Atención a Víctimas acudió hasta el plantel ubicado en Valle de Bardagui y avenida del Valle del Yang-Tse, de tal forma que el área de género de prevención al delito se presentó para desarticular cualquier conflicto que se pudiera desarrollar.

Llamas y una potente explosión: así fue como un tanque de gas estalló e hirió a seis personas en Nezahualcóyotl Cuatro adultos y dos menores fueron atendidos en diferentes hospitales por quemaduras de primero y segundo grado VER NOTA

Al momento de que se comprobaron los hechos, se indicó que se le daría seguimiento con temas de prevención y atención psicológica a las cinco estudiantes, Asimismo, indicaron que le corresponderá a las autoridades educativas llevar a cabo la investigación respecto a si las adolescentes ingirieron las bebidas alcohólicas dentro del plantel o si al instante de su ingreso ya se encontraban intoxicadas.

Incluso, en las repuestas del video se pudo notar la presencia del C5 del Estado de México, quienes respondieron lo siguiente: “Saludos @RaulGtzNR, lo contactamos vía DM para mayor información al respecto”, señalando que también ellos le darían seguimiento al caso.

Plantel del que salieron alcoholizadas las estudiantes (captura de pantalla: google maps)

Por otra parte, algunos internautas de la red social le mencionaron que la culpa de que las jóvenes hayan consumido alcohol no era responsabilidad de la escuela: " Perdón la escuela no es la culpable. Hoy en día culpan a las escuelas y maestros de todo. Señora en lugar de exhibir a su hija platique con ella que es lo que sucedió, oriéntela y apóyela. Enséñele como cuidarse, siempre va a estar expuesta a este tipo de cosas”.

Fernández de Cevallos “dio la razón” a López Obrador tras defender a Claudia Sheinbaum por choque del Metro El Jefe Diego se unió a las críticas contra López Obrador luego de respaldar a la Jefa de Gobierno tras el choque de dos trenes en la Línea 3 VER NOTA

Mientras que otros usuarios le recordaron que fue afortunada de que no pasará a mayores la situación con su hija, ya que los jóvenes se encuentran expuestos a muchos peligros: “Aquí el problema que denota es que tan fácil es darle alguna sustancia adulterada y afortunadamente no paso a mayores, está en la edad de experimentar y aprender nuevas cosas y sin guía es fácil que caiga con gente que abuse de ella”.

“No es culpa de la escuela, los alumnos en esa edad siempre hacen ese tipo de cosas, la escuela no puede hacer nada, no hay un remedio para la borrachera. No pueden vigilar a cada estudiante cada segundo. Esto es por la irresponsabilidad de los padres y la educación de casa”, por último le mencionaron que a esa edad es común que comiencen a tener interés en consumir bebidas alcohólicas.

SEGUIR LEYENDO: