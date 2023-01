Problemas del Metro se resuelven con investigaciones serias y no con la GN, criticó Gabriel Regino

Gabriel Regino, abogado penalista, recordó que el actual gobierno de la Ciudad de México presumió la desaparición del cuerpo de granaderos y años después terminó mandando a más de seis mil militares al Metro.

Para el especialista, la medida tomada entre el gobierno capitalino y el federal tiene que ver con una intención política y no de seguridad, pero la intención es hacer parecer ante la opinión pública que los constantes problemas en la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro son causados desde afuera.

“Antes de una investigación seria, en el ámbito político ya se tomaron medidas de contención al enviar militares al Metro de la CDMX para sembrar en la opinión pública que los accidentes son provocados, por sabotaje’, dijo Gabriel Regino en entrevista con MVS.

(Foto: Twitter/ @DonPerlgnnon)

En todo caso, el abogado explicó que el “sabotaje” es un delito de carácter nacional porque atenta contra la seguridad, “pero las pruebas deben ser inobjetables. Con esta decisión de militarizar el Metro CDMX, están implicando que usuarios o trabajadores podrían estar detrás de estas tragedias’.

Este jueves 12 de enero, la jefa de Gobierno anunció la llegada de 6 mil 60 miembros de la Guardia Nacional a todas las estaciones del Metro, al sugerir que los accidentes que se han presentado podrían ser causa de sabotaje.

La decisión tomó por sorpresa a los millones de personas usuarias de este medio de transporte, pues la llegada de militares resultó inusual.

(GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO)

“Nunca nos imaginamos ver a militares en el Metro CDMX, menos en un gobierno de la Ciudad de México que en sus inicios quitó a los granaderos. Increíble que haya militares cuando no hay problemas de seguridad, sino de funcionamiento”, expresó Gabriel Regino.

AMLO defiende presencia de la GN en Metro de la CDMX

AMLO habló sobre la llegada de la Guardia Nacional en el Metro de la CDMX

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que la presencia de la Guardia Nacional en el Metro de la CDMX es para proteger a la gente y justificó la posibilidad de que los recurrentes incidentes en ese medio de transporte sean intencionados.

El Ejecutivo se quejó de las críticas recibidas por la “militarización” del Metro luego del accidente del pasado sábado 7 de enero, cuando dos trenes de la Línea 3 chocaron, dejando a una persona muerta y casi cien heridas.

“Todo lo que se hace está mal, cómo no vamos a utilizar a la Guardia Nacional si se trata de cuidar a la gente del metro ¿Por qué no hacerlo?, ¿Qué tal si son actos provocados y lo que quieren es que suceda una desgracia mayor, no lo vamos a evitar?, porque van a decir que estamos militarizando al país”, ironizó López Obrador durante su conferencia desde Palacio Nacional.

El mandatario de indicó que las tareas de la Guardia Nacional en el Metro capitalino serán de protección y presencia: “Se trata de una acción preventiva, básicamente, y esto va acompañado de una revisión de todas las instalaciones, de un diagnóstico, de la situación de los talleres, vías y equipos todo, todo, todo”, comentó.

“Imagínense si la gente entra en psicosis. Después de todo lo que trabaja la gente, de todas sus fatigas, todavía traer la preocupación de que pueda haber un accidente o una agresión y que ellos salgan afectados. El propósito es hacerles saber: ‘No estás solo’, expresó el mandatario federal.

