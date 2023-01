Itatí Cantoral reafirmó su admiración por Shakira tras su tiradera contra Piqué: “El dolor es fuerza en el creador”

Itatí Cantoral tiene 47 años, mientras que Shakira cumplirá 46 el próximo 02 de febrero. (Fotos Instagram: @itatic_oficial // @shakira)

Itatí Cantoral se sumó a las personalidades mexicanas que han compartido públicamente su opinión sobre Music Sessions #53, la inesperada colaboración de Shakira y Bizarrap que ya superó las 60 millones de reproducciones en YouTube. La protagonista de telenovelas simpatizó con la estrella colombiana porque también ha sido víctima de infidelidad y aplaudió su genialidad para agarrar los pedazos rotos para componer una canción.

Fue durante un encuentro con los medios recuperado por cámaras de Venga la Alegría [VLA] donde la actriz reveló que se considera fan de su contemporánea desde que saltó a la fama en la década de los años 80 y no se arrepiente ni un segundo, pues considera que todas sus canciones son un éxito gracias a su talento como cantautora.

Esta frase se convirtió en la más icónica de la canción. (Captura redes sociales)

Su opinión no cambió con la sesión musical que grabó Shakira con el rapero argentino. Y es que tras escucharla y analizarla notó que la intérprete oriunda de Barranquilla supo transformar su dolor en una pieza de arte que no solo sirvió como catarsis por su rompimiento con Gerard Piqué, también empatizó con las mujeres que han pasado por situaciones similares.

Amé la canción. Si era fan de Thalía... que de Thalía, que también soy, si era fan de Shakira... se los juro, que talentosa, que artista y miren como a veces el dolor es fuerza en el creador. La canción es buenísima independientemente de nos suceda.

Bajo este contexto, la protagonista de Hasta que el dinero nos separe recordó que durante sus 47 años ha sido víctima de infidelidad en varias ocasiones. Por esa razón, aplaudió que la cantautora se inspirara en su sufrimiento para escribir una canción que muchas personas entienden, no solo por el contexto, también porque han enfrentado engaños de alguna u otra manera.

“Me han engañado tantas veces que ya no sé. Si engañan a Shakira, hermana, qué podemos esperar todas [...] Estamos facturando. Por eso hay que transformarlo [el dolor] en arte. Ojalá que todas las mujeres que nos engañaran hiciéramos lo mismo”, comentó.

Famosas mexicanas reaccionaron a la tiradera de Shakira contra Piqué y Clara Chía

Clara Morrison apareció en el anuncio publicitario de la intérprete colombiana en Instagram para aplaudir su canción: “Golazoooo de la reina SHAKIRAAAAA!!! #Bizarrap”. Andrea Escalona comentó “Eres grande Shakira” y Shanik Aspe anotó “Ya la escuché completita! Amooo”. Belinda hizo lo propio y escribió: “Reina, yo te apoyo”.

Patricia Manterola, Yanet García y Fey contestaron la publicación con emojis de fueguitos. Danna Paola recurrió a su cuenta de Twitter para arremeter en contra de quienes señalan a la estrella colombiana de ardida: “La gente siempre tiene mucho que opinar... al final la música es la mejor herramienta para sanar y expresar lo que te dé la gana. Y sí, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

“¿Ya escucharon la canción de Shakira? Ay es que la amo. Los que me pongan aquí ‘Ay es una ardida y no se qué’ ush ush ush. Aquí somos Team Shakira. Voy a hacer millones de dólares, porque ah sí, mucho corazón roto, pero cartera llena. No es lo mismo llorar en una choza, que llorar en medio del mar en tu yate, burlándote y muerto de risa del dolor que te causaron y de cómo lo trascendiste. Me encanta”, expresó la actriz Sherlyn.

Sin embargo, Flor Rubio fue la más criticada en redes sociales por supuestamente defender a Piqué con su opinión sobre el tema: “Cómo vas a sanar algo que te ha dolido tanto, que te ha lastimado tanto como mujer si sigues utilizando este tipo de mercadotecnia para tu carrera profesional y sigues utilizando el tema para tener un beneficio propio. ¡No! ya se hizo, ya se desahogo a través de una canción y creo que continuar bajo el mismo camino, para mí, es una exageración”.

