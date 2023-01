Ángela Aguilar desató burlas por recibir un ramo de 200 rosas: “Te lo mandaron de Argentina”

Esta es la segunda gran controversia de la nieta de Antonio Aguilar (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

Usuarios de redes sociales explotaron contra Ángela Aguilar por presumir un costoso ramo de 200 rosas rojas que recibió durante una concierto que ofreció en el Palenque de Arandas, Jalisco. Y es que muchos internautas hicieron de lado el bonito gesto que un fan tuvo con la cantante para recordarle sus raíces argentinas, pues al parecer todavía no la perdonan por declararse 25% argentina.

Durante los primeros días de 2023 comenzó a circular en redes sociales un video que capturó el momento exacto en que un fanático pidió permiso para entregarle un ramo buchón a su artista favorita, quien sin pensarlo dos veces se acercó lo más posible a las gradas para tomarlo entre sus brazos, agradecer el regalo con un abrazo y continuar con su show.

(Captura TikTok)

Todo iba bien hasta que varios asistentes subieron y viralizaron el video en internet. Y es que fue una oportunidad para que usuarios mexicanos criticaran a Ángela Aguilar por seguir cantando regional mexicano a pesar de que enalteció sus raíces argentinas después de que la selección lidereada por Messi ganó la Copa del Mundo 2022.

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Corazón 25% Argentina, 100% orgullosa 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 hoy, todos somos más celestes que el cielo”, publicó en Instagram en diciembre de 2022.

Por esa razón, los tiktoks se llenaron con burlas en contra de la integrante de la dinastía Aguilar, todas orientadas hacia su identidad mujer nacida en Estados Unidos con ascendencia mexicana por parte de su padre, Pepe Aguilar, y argentina por parte de su abuela materna.

“Desde Argentina te las envían”. “Te lo mandaron de Argentina”. “Directamente rosas y fan desde Argentina”. “Arriba Argentina”. “Directo desde Argentina”. “Vendrán de Argentina para la argentina?”. “Enviadas directamente de Argentina...o de Estados Unidos??”, fueron algunas reacciones.

Angela Aguilar performs during the 23rd Annual Latin Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., November 17, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

La cantante no se ha pronunciado al respecto, pero cuando informó sobre sus raíces argentinas su padre saltó en su defensa en la sección de comentarios del post original: “Y tú una envidiosa...”. “Pues mira, si admiras a un artista por sus post de Instagram... estás (estamos) en serios problemas”. “Tú, un naco por ponerte así con una mujer. No dijo nada mano, pero si te cala, muy tu problema. Espero me respondas a mí también”.

Pero eso no fue todo, la molestia de Pepe Aguilar fue tan grande que decidió hacer un live en su cuenta de Instagram para refrendar su apoyo incondicional a su hija menor. Entre risas pidió que sus fans se tomaran un minuto de su tiempo para ver su controversiales respuestas y confesó que estaría muy decepcionado si pierde fans solo porque publica cosas polémicas en sus redes.

No tenía mucho quehacer y me puse a contestarle a los haters de Ángela. Es más, váyanse a su último post y chequen las contestaciones que anduve ahí, es más, mejor no porque a lo mejor dejan de ser mis fans... de verdad si alguien dejara de ser mi fan por alguna cosa que pongo en Instagram realmente nunca fue mi fan.

El cantautor comentó que los fanáticos de cualquier artista deberían aprender a distinguir entre el talento y un hobbies, pues considera que existe una brecha entre su talento y los ideales que expresan en sus redes: “Yo admiro a un artista por su arte”.

Sin embargo, también fue criticado: “Nunca me imaginaría que Pepe Aguilar se prestara para responder. Me quedé así, se supone que saben lidiar con estas cosas y se ve un poquito mal que le conteste a estos chavos, me supongo que en su medio siempre habrá quien los admire y quien los quiera ver fuera, y tienen años en esto, creo que me sorprendió bastante”, escribió una usuaria.

