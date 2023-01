Famosos al desnudo: de Shakira y Miley Cyrus contra sus ex al caos de Drake Bell en CDMX

Tras lanzar "Te Felicito" y "Monotonía", Shakira volvió a romper todas las plataformas musicales con una canción que escribió en honor a Gerard Piqué y su nueva conquista, Clara Chía. La estrella colombiana grabó su tiradera en colaboración con Bizarrap, un conocido rapero argentino cuyo espacio ha sido parte de otros escándalos de famosos. "Music Sessions #53" ha sido catalogada como una catarsis donde la oriunda de Barranquilla se desahogó tras separarse definitivamente del padre de sus hijos por una supuesta infidelidad. Las reacciones no han parado desde que se estrenó el tema y los número siguen en aumento, pues en YouTube ya rebasó las 60 millones de visualizaciones. (Captura de YouTube//redes sociales)

Las frases que lanzó Shakira en su nueva canción han desatado un sinfín de reacciones en redes sociales. Muchas personas que han pasado por situaciones similares aplaudieron la frase “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, mientras que otros han tachado a la artista colombiana de ardida por seguir escribiendo sobre su rompimiento con el exfutbolista español. Incluso, algunas marcas que fueron mencionadas aprovecharon la ocasión para hacer publicidad.

Miley Cyrus estrenó “Flowers”, una canción para Liam Hemsworth

Shakira no fue la única artista americana que lanzó una canción para su expareja durante la primera quincena del 2023, también lo hizo Miley Cyrus. La estrella Disney habría escrito su primer sencillo del disco Endless Summer Vacation, Flowers, inspirada en su fugaz matrimonio con Liam Hemsworth. De acuerdo con algunos fanáticos existen varias referencias entre líneas, como una aparente respuesta a When I Was Your Man, de Bruno Mars que sería una de las canciones favoritas del actor.

Drake Bell desató caos en CDMX

El artista estadounidense sorprendió a sus fanáticos mexicanos con una invitación muy especial, les pidió que el jueves 12 de enero se reunieran en el Monumento a la Revolución para participar en la grabación de su nuevo video. Las respuestas fueron positivas en redes sociales, sin embargo, el protagonista de Drake and Josh no se imaginaba que llenaría la explanada al grado de que tuvo que abandonar el lugar a bordo de una patrulla de la Ciudad de México.

Salma Hayek deslumbró en los “Globos de Oro” con sus dulces mexicanos

La veracruzana desfiló por la alfombra roja de los Globos de Oro 2023 con un majestuoso vestido nude con pedrería que quedó opacado por los dulces mexicanos que llevaba en su mano. Y es que la protagonista de Eternals estaba caminando cuando una persona de medios abrió una caja para ofrecerle algunas golosinas. Gracias a ello, Salma pudo disfrutar de la premiación y presentar una categoría con un Pulparindo y un Mazapán.

El momento se viralizó en redes sociales y desató un sinfín de memes sobre los dulces mexicanos. Cabe mencionar que Salma lleva muchos años viviendo fuera de México, pero constantemente demuestra, a través de sus redes sociales, que mantiene cerca su cultura a través de la comida. (Captura de pantalla)

Guillermo del Toro ganó un “Globo de Oro” por Pinocchio

El director tapatío nuevamente puso el nombre de México en alto al ser galardonado con un Globo de Oro en la categoría “Mejor Película Animada” por su versión stop-motion de Pinocho. En esta ocasión, subió al escenario acompañado de su equipo para defender que: “La animación es cine. La animación no es un género infantil, es un medio”.

Guillermo del Toro asistió a la 80° edición de los premios en compañía de su esposa Kim Morgan, una guionista de Hollywood de 48 años de edad. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

