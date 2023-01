Elecciones en Coahuila: Mejía Berdeja “seguirá adelante” en su búsqueda por la gubernatura

Ricardo Mejía Berdeja no descarta competir por la gubernatura de Morena (Twitter/@rosaicela_)

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, no desmintió sus intenciones por competir con algún otro partido, fuera del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para la gubernatura de Coahuila en los próximos comicios, tal como trascendió en días anteriores.

Del reproche a la UNAM por plagio de ministra a la Guardia Nacional en el Metro, el resumen de la mañanera Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este jueves VER NOTA

Por medio de un video que compartió en su cuenta oficial de Twitter, el funcionario indicó que han estado circulando muchas noticias falsas y manejos de información “ruines”, a los cuales catalogó de ser una guerra sucia en su contra y de su familia, por lo que culpó a la familia Moreira y al mandatario Miguel Ángel Riquelme de ser la fuente de ésta.

Aunado a lo anterior, el morenista indicó que todos los señalamientos en su contra son “gritos desesperados” para que él no participe en los comicios, pues como ya ha mencionado en anteriores momentos, se considera la persona más fuerte para vencer al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sentenció que seguirá adelante.

Así reaccionó AMLO ante la “desobediencia” de Ricardo Mejía para la gubernatura de de Coahuila El presidente confirmó estar enterado de las supuestas aspiraciones del Subsecretario de Seguridad para la gubernatura de Coahuila VER NOTA

“Han venido circulando una serie de fake news, de mentiras, que están circulando los Moreira, Riquelme y también algunos alcahuetes que se prestan para manejos ruines, guerra sucia, fake news de su servidor o de mi esposa. No hay que hacerle caso, son los gritos desesperados del ‘Moreirato’ corrupto que no quiere que participemos en la vida política de Coahuila, pero no les vamos a dar gusto, sigamos adelante”, expresó este jueves 12 de enero.

Arrecia la guerra sucia y las fake News en mi contra del Moreirato corrupto y alcahuetes @reformanacional @reforma pic.twitter.com/kmUFR3FhOq — Ricardo MejíaBerdeja (@RicardoMeb) January 12, 2023

El corto mensaje de Mejía Berdeja se unió a la posición que presentó la dirigente local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Claudia Rodríguez Márquez, la cual indicó para Grupo Fórmula que tienen pensado ir en alianza, pero no con Morena como el Estado de México -donde también se realizarán comicios este año-, sino con el partido local Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

Manolo Jiménez renunció a la Secretaría de Desarrollo, va por candidatura del PRI en Coahuila El priista indicó que su decisión se basa en el amor al estado, su experiencia para gobernar y en la “fórmula mágica que siempre me ha funcionado de hacer equipo con la ciudadanía” VER NOTA

Asimismo, negó que tuvieran acercamientos con el funcionario de Seguridad, tal como se había dado a conocer en días atrás, así como las razones del porqué se vio involucrado el instituto política en una inexistente negociación.

“Desconozco el motivo de dónde salieron esas versiones. Nosotros no hemos tenido ningún acercamiento ni con el subsecretario ni con su equipo de trabajo. Igual que ustedes, nos asombraron las noticias que empezamos a ver en las redes sociales. ¿De dónde salieron? Desconocemos”, apuntó.

AMLO respaldó al ganador de la encuesta durante su conferencia matutina (Gobierno de México)

Mientras tanto, en las primeras horas del día, durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó al ganador de la encuesta en Morena y que se perfila como próximo candidato a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana.

Ante los cuestionamientos sobre un posible registro fuera del partido guinda del subsecretario Mejía Berdeja, el mandatario no quiso profundizar del todo sobre la situación; sin embargo, dejó en claro que él apoya a quien haya ganado la encuesta, no solo en el caso de la entidad del norte del país, sino en todos los puestos que se designen por dicho método.

“Decir también, con mucha claridad, a título personal yo apoyo, para que no se vayan a malinterpretar las cosas, con mucha claridad, yo apoyo a quien participa en una encuestas o a quienes participan en la encuesta y ganan”

No obstante, indicó que el funcionario, pese a haber perdido la encuesta, tiene “todo derecho” de participar en el proceso, aunque aclaró que si se confirma que estará con algún otro instituto, ya no formará parte de la Cuarta Transformación como integrante del gabinete.

SEGUIR LEYENDO: